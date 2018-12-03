В Кремле рассказали о цели несостоявшейся встречи Путина и Трампа в Аргентине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО заявил, что главной целью запланированной, но несостоявшейся встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом было хотя бы пунктиром наметить пути диалога по возможному выходу Вашингтона из договора о ДРСМД, передает ТАСС.

«Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, последствия выхода США из данного договора могут быть «очень нехорошими» для глобальной безопасности. Он отметил, что если Вашингтон, выйдя из договора, будет размещать эти ракеты в Европе, то России придется действовать для обеспечения паритета. Песков добавил, что «действовать» означает «производить прицеливание на эти ракеты».

«То есть европейские территории будут находится в прицеле наших ракет. И мы возвращаемся с вами в чудесные 70-е годы», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что это нелогично и опасно. В связи с этим, заявил Песков, Москва пытается инициировать переговоры с Вашингтоном.

Путин и Трамп должны были провести встречу в рамках саммита G20 в Аргентине 1 декабря, однако незадолго до начала саммита американский президент отменил переговоры. Сегодня, 3 декабря, Трамп в своем Twitter, что в будущем США совместно с Россией и Китаем начнут переговоры по сдерживанию гонки вооружений.