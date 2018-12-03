Экипаж транспортного корабля «Союз МС-11» перешёл на борт МКС

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» 3 декабря 2018 года в 22:38 мск перешли на борт Международной космической станции (МКС),сообщает госкорпорация Роскосмос.

Члены экспедиции МКС-58 в составе Сергея Прокопьева (Роскосмос, Россия), Олега Кононенко (Роскосмос, Россия), Серины Ауньён-Чэнселлор (NASA, США), Энн Макклейн (NASA, США), Александра Герста (ESA, Германия) и Давида Сен-Жака (CSA, Канада) приступили к работе на борту станции.

В программе экспедиции МКС-58 — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями, выполнение работ по внекорабельной деятельности.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-11», доставившим международный экипаж на МКС, стартовала с космодрома Байконур 3 декабря 2018 года в 14:31 мск. Стыковка в автоматическом режиме была произведена в 20:33 мск после сближения корабля со станцией по четырёхвитковой схеме.