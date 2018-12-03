Порошенко уволил своего «представителя» в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с поста своего так называемого «представителя» в Крыму. Соответствующий документ опубликован пресс-службой украинского лидера.

«Освободить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в ‘’Автономной Республике Крым’’ согласно поданному им заявлению», — говорится в тексте указа.

Бабин занимал эту должность с августа 2017 года.

Крым снова стал территорией России после того, как в 2014 году там прошел референдум, по результатам которого 18 марта подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за его вхождение в состав Российской Федерации на правах субьекта и города федерального значения.