Семак: Все команды играют с удвоенной энергией против лидера чемпионата

Главный тренер сине-бело-голубых прокомментировал поражение "Зенита" в Туле от местного "Арсенала" со счетом 2:4.

— Неудачно началась игра для нас. Пришлось отыгрываться. Естественно, поставили себя в сложные условия. «Арсеналу» как раз удобно играть по такому матчу, ведя в счете и имея возможность и пространство для контратак. Огорчает то, как играли, прежде всего, в обороне. Казалось, вернулись в игру, забив второй мяч, но ошибка — третий мяч, повлияла психологически. И третий раз уже не хватило сил, чтобы пойти на штурм и отыграться. Моменты были, времени оставалось мало. Сделать что-либо за тот отрезок не смогли, – сказал Сергей Семак журналистам после матча.

— Все команды играют с удвоенной энергией против лидера чемпионата. Хотят себя показать и проявить. Если мы играем ниже своих возможностей, соперники этим пользуются. «Арсенал» воспользовался своими сильными качествами — их футболисты хорошо работают с мячом, обыгрывают один в один. Сыграли как им нравится и как удобно, – добавил он.