«Союз МС-11» пристыковался к МКС

Космический корабль «Союз МС-11» с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Кононенко, астронавтами Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком и NASA Энн Макклейн на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из сообщения российской госкорпорации вечером 3 декабря.

«Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-11" успешно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля "Поиск" (МИМ2) российского сегмента Международной космической станции (МКС)», – говорится в сообщении.

Ранее ракета-носитель Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с космодрома Байконур. Старт ракеты состоялся в 14:31 по московскому времени.

Космический корабль серии «Союз МС» предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС он также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной готовности к срочному спуску экипажа на Землю.