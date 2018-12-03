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03.12.2018 21:41
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Пулковская обсерватория направила в РАН план переноса наблюдений. На «переезд» ученым дали пять лет

 

Руководство Пулковской обсерватории передало в отделение физических наук Российской академии наук план мероприятий по переносу наблюдений на другие базы. Об этом 3 декабря сообщает ИА Regnum 

В начале июня РАН выпустила  постановление о постепенном переводе научных наблюдений из Главной (Пулковской) обсерватории в другие локации, с более подходящими астроклиматическими условиями. На «переезд» выделили 5 лет.

В рамках проекта плана предлагается оценить возможности горной астрономической станции неподалеку от Кисловодска. Эту базу, как рассказывала в июне в интервью «Фонтанке»  ученый секретарь ГАО Татьяна Борисенко, рассматривают в качестве основной для переезда научных программ.

Напомним, в мае апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила  законность проекта планировки (ППТ) территории возле Пулковской обсерватории, где строительство жилого комплекса «Планетоград» ведет компания Setl Sity.

Против строительства жилых массивов близ наблюдательного центра протестуют градозащитники, которые уверены, что возведение домов около обсерватории «убьет» наблюдения. Первое разрешение на строительство «Планетограда» активистам удалось оспорить в суде. Однако затем проект фактически согласовало  руководство ГАО, по мнению которого, застройка не оказывает вредного влияния на деятельность обсерватории.

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