«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу». Не спас даже гол Эрнани

Сенсационным поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 16 тура чемпионата РПЛ против тульского «Арсенала» в понедельник, 3 декабря. Петербуржцы уступили со счетом 2:4.

У сине-бело-голубых отличились Далер Кузяев (21 минута) и Эрнани (57). Отметим, что для Эранани это стал первый гол за свою команду. Голы за «Арсенал» забили Эванс Кангва (6), Резиуан Мирзов (39), Эванс Кангва (74) и Зелимхан Бакаев (77).

Таким образом, по итогам 16 тура отставание идущего вторым «Краснодара» от «Зенита» сократилось до двух очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 9 декабря против «Рубина».