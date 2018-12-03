Киллер Гагиев приступил к чтению, Следственный комитет предъявил ему обвинения в окончательной редакции. Он не признал вину

Организацию преступного сообщества, создание банды, убийства и незаконный оборот оружия предъявляет Следственный комитет выданному Австрией Аслану Гагиеву. Он руководил преступной группировкой, члены которой причастны к десяткам убийств.

Как сообщает Следком 3 декабря, Гагиев не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Сейчас он начал знакомиться с материалами дела. Банда, которую возглавлял Гагиев, по версии следствия, причастна как минимум к 49 эпизодам преступной деятельности и убийству 60 человек на территории Москвы, Московской области и республики Северная Осетия-Алания, в том числе сотрудников полиции, чиновников и бизнесменов. Самого Гагиева считают причастным к трем убийствам жителей Северной Осетии.

Гагиева экстрадировали в Москву летом этого года, на вокзале в Вене его задержали в 2015-ом с фальшивым паспортом гражданина Болгарии.

«Следствием продолжается процедура получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период течения процедуры экстрадиции», – добавили в СК.