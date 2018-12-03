Остров невезения. Кронштадт не сможет принять корабли из «Ленэкспо»

Реконструкция «Ленэкспо» попала в прямую зависимость от военно-морского салона, который и в девятый раз пройдет на Васильевском. Мечты от Кронштадте споткнулись о проклятье острова.

коллаж "Фонтанка"/Интерпресс

Восьмой по счету Международный военно-морской салон завершился в Петербурге оглушительным: «Следующий пройдет на острове Котлин». О передислокации летом 2017-го говорили в Минпромторге, Западном военном округе и Смольном. В декабре 2018-го стало понятно, что эти две составляющие единым целым не станут. Выставка кораблей и военной техники останется в «Ленэкспо», а Кронштадту не суждено вырваться из паутины нереализованных фантазий. Изменить это не под силу даже Владимиру Путину.

О том, что МВМС-2019 пройдет на прежнем месте «Ленэкспо», сообщается на официальном сайте выставки. В Минпромторге «Фонтанке» пояснили, что изменятся только даты проведения. Салон сдвинется по срокам на две недели, с 26–30 июня на 10–14 июля. Это связано с тем, что в последнюю неделю июня подмосковный парк «Патриот» примет участников другого традиционного форума – «Армия-2019», и фронтменов сразу на два милитари-события не хватит.

Из-за морского салона реконструкцию «Ленэкспо» придется отложить. О Кронштадте, как о новой площадке в 2017 году заявляли представители Западного военного округа, а также глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин. По данным «Фонтанки», весной 2018-го представители Минпромторга приезжали на Котлин, чтобы оценить перспективы и в итоге уехали неудовлетворенными, поняв, что для организации подобных мероприятий здесь абсолютно ничего не готово.

Министерская делегация, по словам источника, также сообщила в ходе этого визита, что перенос салона в Кронштадт — указание Владимира Путина. «Минпромторг оказался в положении, при котором он должен выполнять решение президента, но при этом не видит для этого никаких возможностей», — считает он.

Объясняя отказ Минпромторга провести салон в Кронштадте, Максим Мейксин сообщил «Фонтанке», что до сих пор не ясен формат использования инфраструктуры, которую для этих целей планируется построить в Кронштадте.

«Кронштадт развивать надо, и там вполне возможно сделать хорошую выставочную площадку. Единственный вопрос, который стоит очень серьезно, это планы ее загрузки. Салон проходит раз в два года, и чем загрузить все это дело в остальное время, чтобы площадка имела экономическую целесообразность, абсолютно непонятно», — отметил он.

«В масштабе Кронштадтского района событий, способных загрузить площадки подобного центра в остальное время, не проводится. Этот вопрос масштабов Петербурга и федеральных ведомств», — сообщили в администрации района.

Выставочный комплекс так и остался на словах

В теории подходящей площадкой для проведения салона может стать территория входящего в корпорацию ОСК «Кронштадтского морского завода». «В настоящее время морской завод загружен заказами, но его особенность — невозможность реконструкции производственных площадей, так как 90% из них являются памятниками культурного наследия», — сказали «Фонтанке» в районной администрации, однако в руководстве самого завода сообщили, что подобный вопрос не рассматривается.

Ранее звучала информация, что выставочный комплекс для нужд салона могут построить на территории бывшего военного городка № 39 площадью 29,6 га (Цитадельская дорога, 22). Однако по факту никаких работ в этом направлении не начиналось ни по указанному адресу, ни где-либо еще. Максим Мейксин сообщил «Фонтанке», что ему не известно о сдвигах в вопросе создания выставочного комплекса.

В администрации Кронштадтского района сообщили, что 39-й военный городок находится в собственности Минобороны и передан в оперативное управление в подведомственное ему Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений. «По сведениям администрации района, Минобороны не планирует его передачу в казну Санкт-Петербурга», — сказали в администрации района. Какие-либо работы с этим имуществом возможны только после его передачи городу или в федеральную собственность. Что касается других возможных площадок, администрация района «не получала проектов, схем или документов, раскрывающих планы организаторов».

Кроме того, для проведения салона в 2019 году власти хотели использовать имущество «18-го арсенала Военно-морского флота». «Я получал письмо от помощника главы Минпромторга, где рассматривался такой вариант. Я ответил на него, что мы не против, надо лишь определиться с условиями: аренда, выкуп или что-то еще. Дальнейшего развития это предложение не получило», — сказал один последних руководителей этого предприятия, попросив не называть его имени.

«18 арсенал ВМФ» раньше был структурой Минобороны и занимался минно-торпедным и артиллерийским обслуживанием военных кораблей. В 2010 году был приватизирован, новые собственники не известны (закрытые акционерные общества не раскрывают владельцев). Длительное время управляющей компанией «18-го арсенала ВМФ» было «Ремвооружение», структурное подразделение холдинга «Гарнизон» Минобороны. На сайте «Гарнизона» арсенал ВМФ указан в качестве дочернего предприятия.

Приватизация была нужна «в целях совершенствования деятельности организаций Минобороны РФ, сохранения и развития их научного и производственного потенциала», говорится в указе президента Владимира Путина.

Потенциал «18 арсенала ВМФ» был исчерпан настолько, что в ноябре 2018 года компания была признана банкротом, ее имущество в бухгалтерских документах оценивается в 77,2 млн рублей. По данным Росреестра, речь идет по меньшей мере о девяти объектах недвижимости на Макаровской улице, 2, общей площадью 22,4 тыс. кв., совокупная кадастровая стоимость которых составляет 203,8 млн. В основном, это кирпичные строения высотой 2–4 этажа, возведенные в период с середины XIX до середины XX веков. Все без исключения здания арестованы приставами.

Последним директором арсенала (с ноября 2017 по ноябрь 2018 года) трудился бывший первый заместитель председателя комитета по строительству Ленобласти Дмитрий Микалаускас. В его личных контактах «Фонтанка» не нашла никакой связи с Кронштадтом или структурами Минобороны. В «18-й арсенал» его пригласили сотрудники «Ремвооружения», чтобы «с учетом опыта руководителя он навел порядок с точки зрения хозяйственной части», сказал «Фонтанке» собеседник, знакомый с этой историей.

«Я по-хозяйски все восстановил, сделал ремонты, оформил имущество документально и ушел в дальнейшее плавание», — подтвердил «Фонтанке» Микалаускас, отказавшись от дальнейших пояснений. Со слов человека из его окружения, имущество арсенала находится в полуразрушенном состоянии и вряд ли пригодно для реконструкции. «Там где-то нет отопления, где-то вообще руины, а часть объектов являются памятниками. Вряд ли это имущество интересно потенциальным инвесторам, в том числе государству», — убежден собеседник.

В руководстве расположенного по соседству «Кронштадтского морского завода» заверили «Фонтанку», что не проявляют интерес к имуществу «18 арсенала ВМФ». В ЦКБ морской техники «Рубин», здания которого примыкают к арсеналу, несколько дней подряд не отвечали на звонки.

Несбывшиеся мечты

Чтобы Кронштадт стал подходящей площадкой для военно-морского салона или других подобных мероприятий, нужны также работы по решению транспортных проблем. В 2018 году была построена технологическая грунтовая дорога в створе Цитадельского шоссе (между улицами Литке и Зосимова). Она используется летом, чтобы разгрузить Кронштадтское шоссе во время Главного военно-морского парада.

Что касается дублера Кронштадского шоссе, его проектирование еще даже не начиналось. Как сообщили в районной администрации, проектирование будет вести КРТИ после того, как начнется застройка «18 квартала», территория которого ограничена улицами Адмирала Грейга и Литке.

«Проект застройки [квартала] разработан КГА, пока отсутствуют заявки от застройщиков на освоение территории. Это связано как с удаленностью Кронштадта, так и с градостроительным ограничением, действующим на территории района, максимальная высотность застройки — 15 метров, то есть четыре этажа максимум», — сказали в администрации.

В 2019–2021 годах планируется также реконструкция существующего съезда с кольцевой дороги на Кронштадтское шоссе, которая должна будет увеличить его пропускную способность. Однако сроки строительства не определены.

«У нас каждый год возникают какие-то грандиозные, но взаимоисключающие планы по развитию Кронштадта, — рассказал «Фонтанке» собеседник, знакомый с ситуацией. — У нас уже был и зоопарк, и аэродром бизнес-авиации. Осталось только космодром спроектировать. По факту за все эти годы был создан лишь природный заказник «Западный Котлин». Ну еще форты были передали Минкульту, который сдал их в аренду и которые успешно действуют. Все остальное в Кронштадте — либо действующие, либо заброшенные воинские части, имущество Минобороны, либо жилая застройка, где живут люди».

Он также отметил, что Минобороны прекратил действовавшую в последние годы практику поэтапной передачи в собственность Петербурга неиспользуемых площадей в Кронштадте. Возможно, в связи с недавно появившимися планами перевести в Кронштадт расположенные в Петербурге военно-морские вузы. Которые, впрочем, тоже неясно, как будут воплощаться.

Многие собеседники рекомендовали «Фонтанке» обратиться в недавно созданное «Агентство развития территорий Кронштадта» (учредители — ОСК и «Ростех»), мол, там ведают всеми проектами, в числе которых выставочный комплекс. Офиса у этого агентства, судя по всему, нет, а телефон, указанный в ЕГРЮЛ при создании этой организации в июне 2018 года, в действительности не существует. Главой агентства числится выходец из «Газпром нефти» и «Сибура» Виталий Баранов. Собеседники в Кронштадте говорят, что видели его пару лет назад, но с тех пор он здесь не появлялся и в жизни города не участвовал.

Александр Аликин,

«Фонтанка.ру»