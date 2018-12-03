Маткапитал в Петербурге можно будет направить на лечение детей

В Петербурге с нового года расширят перечень целей, на которые можно направить региональный материнский капитал. Теперь в списке еще и сложное лечение ребенка.

Закон об изменениях в Социальный кодекс города и закон о материнском капитале подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Как сообщает его аппарат 3 декабря, с 1 января деньги можно будет потратить на высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, включая оплату проезда к месту ее получения. Кроме того, в перечень целей добавили реабилитацию детей-инвалидов; в частности, речь идет о покупке товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой, за исключением расходов, которые оплачиваются по Федеральному закону «О социальной защите инвалидов».

Напомним, сейчас материнский капитал в Санкт-Петербурге установлен в размере 148 тысяч рублей. Это пособие выплачивается наряду с федеральным, которое составляет 453 тысячи. В сентябре стало известно, что общегосударственную программу, которая действует до 2021 год, вероятно, продлят.