Вера в чудо ценой 50 миллионов. За что спортсменка из сборной России судится с лечащим врачом

Участница Олимпиады-2014 Мария Комиссарова взыскивает 55 млн рублей с лечащего врача Евгения Блюма, не сумевшего вернуть ее к полноценной жизни после тяжелой травмы позвоночника. Доктор считает иск потребительским терроризмом. В основе иска - вера в чудо, будто бы подкрепленная гарантией кудесника.

Мария Комиссарова, фото - Дмитрий Тимофеев/Интерпресс

На Играх в Сочи Комиссарова считалась лидером сборной России по фристайлу, но тренировка 15 февраля 2014 года закончилась параличом ног. Отечественные и немецкие врачи своим мнением навсегда приковали спортсменку к инвалидной коляске. Уверенность в восстановлении излучал только Евгений Блюм. Комиссарова доверилась ему, заново ходить не смогла и предъявила обратный счет. Иск Невский суд Петербурга начал рассматривать 3 декабря.

На собеседовании сторон судья Ольга Вишневецкая начала с главного.

– Хочу понять у истца, откуда сумма иска взялась, – обратилась она к адвокату Ирине Фаст, представляющей интересы спортсменки. – Вы не представили документы в подтверждение трат.

– Есть справка из благотворительного фонда «Острова». Он выступал оператором. Деньги через фонд шли на лечение Марии.

– Платила сама спортсменка?

– Частично. Часть средств – благотворительность.

– А вы в свою пользу просите взыскать? – непонимающе уточнила судья. – Ну, по оплате нет никакого подтверждения. А компенсацию морального вреда вы за что просите?

– За всю эту ситуацию, – туманно ответила Фаст.

– Мы в двух словах можете мне объяснить? – теряла терпение судья.

– Мария на сегодняшний день не получила выздоровление. В устной форме доктором Блюмом многократно говорилось, что она начнет ходить. К тому же два года спортсменка подвергалась тяжелым тренировкам.

Представители Комиссаровой утверждают, что ей не оказали обещанную услугу. Иск подан о взыскании убытков и компенсации морального вреда по закону о защите прав потребителей.

Юрист Денис Ионов, представляющий Блюма, отреагировал на выступление оппонентки:

– Мы исковые требования не признаем ни по сумме убытков, ни по моральному вреду. Перед заключением договора клиника предоставила пациентке исчерпывающую информацию.

По словам Ионова, договор на реабилитацию был составлен на год – с мая 2014-го. Клиника Блюма получила 23 млн рублей.

– Эту сумму мы признаем, но и только, – продолжил юрист. – Услуга, по нашему мнению, оказана в полном объеме, и мы довольны результатом. К сожалению, рождение ребенка привело к регрессу у Марии. Но она может сидеть прямо, держать спину, стоять на ногах с помощью поддерживающего устройства. Прогресс очевиден. Полагаем, что речь идет о спекуляции со стороны ряда заинтересованных лиц. Данный иск мы относим к категории потребительского терроризма, когда привлекаются инвестиции для инициирования судебных споров по различным направлениям, – продолжил Ионов. – Такие процессы – не восстановление прав, а попытка заработать.

Инициаторами иска Комиссаровой к Блюму действительно выступили инвесторы. Ирина Фаст работает на сервис по финансированию судебных процессов. Это услуга, при которой инвестор вкладывает средства за истца, получая процент от присужденной компенсации. В случае проигрыша судебные инвестиции не возвращаются.

Евгению Блюму 66 лет. В России он владеет коммерческой организацией «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитирующих технологий». С ней и был заключен договор. Во всяком случае, именно эта компания выступает ответчиком в Невском суде. Она создана в 2010 году, ее вид деятельности – физкультурно-оздоровительная. В 2013 году компания Блюма получила от департамента здравоохранения Москвы бессрочную лицензию на медицинскую деятельность на территории инновационного центра «Сколково». Прошлый год закончила с убытком 271 тысяча рублей, в 2015-м выручка составила двадцать миллионов.

Реабилитацию Комиссарова проходила в испанской Марбелье – филиале клиники Блюма. В этом городе у доктора зарегистрировано предприятие «Blum Biomechanics Limited». Оно производит инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения.

Собственно, на тренажерах и занималась Комиссарова. По мнению ее представителей, годовой договор был пролонгирован еще на год, до 2016-го, и плата за реабилитацию вносилась наличными. Юрист Блюма это отрицает. Наоборот, уверен он, спортсменка пользовалась инфраструктурой клиники безвозмездно, и Блюм подумывает подать встречный иск – о взыскании издержек за пользование оборудованием. Сумма еще неизвестна, но если исходить из месячного ценника 2,3 млн рублей, то она может превысить 20 млн.

По уверению Блюма, никаких гарантий из серии «встанешь и пойдешь» он подопечной не давал. Дескать, клиника предложила методику, направленную на оздоровление, но стопроцентного обещания быть не могло.

В финансировании лечения участвовала Федерация фристайла России. Весной 2014 года Евгений Блюм написал ее президенту Андрею Бокареву «предложение по реабилитации Комиссаровой». Он привел положительные примеры Марии Шараповой, Евгения Кафельникова, Михаила Южного, баскетболистов, волейболистов, писал о высоких результатах реабилитации спинальных травм. В этом письме есть одно упоминание гарантий: «Выстраивание реабилитационной программы с учетом всей иеарархической последовательности этапов восстановления, детальная проработка фундаментальных и сложных предварительных этапов посттравматического восстановления позволяет запускать метаболические, нейродинамические процессы и внутренние процессы самовосстановления, обеспечивая гарантированный результат».

В приложении к договору с Комиссаровой доктор Блюм распределил задачи свои и пациентки.

«Эффективность и продолжительность восстановления определяются вашей мотивированностью, дисциплинированностью и трудолюбием, – обратился он к Марии. – Наша задача – владеть ноу-хау, предоставить помещения, обученный персонал, осуществлять сопровождение, а на вас как пациенте – гарантия выполнения волевых, трудовых и финансовых обязательств».

По мнению представителей Комиссаровой, курс реабилитации ни к чему не привел, поэтому доктор Блюм должен возместить убытки и выплатить компенсацию морального вреда. В случае победы, уверены представители спортсменки, она потратит денежные средства на другой подход к реабилитации.

«Недавно начали применять методику с внедрением чипов», – говорят они.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»