Учащиеся заблокировали более сотни лицеев во Франции

Более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов, сообщает 3 декабря газета Figaro.

В Париже перекрыт доступ к семи лицеям, администрация еще десяти лицеев сообщала о попытках блокирования доступа к образовательным учреждениям.

Учащиеся, как сообщается, протестуют по различным причинам. Некоторые из них поддерживают участников акций "желтых жилетов", другие протестуют против реформ в образовательном секторе.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 3 декабря на фоне протестов встречается с лидерами оппозиционных партий. По данным французских СМИ, он встретился с первым секретарем Социалистической партии Франции Оливье Фором и председателем партии "Республиканцы" Лораном Вокье. С представителями протестующих, как ожидается, премьер-министр встретится завтра, пишет ТАСС.

Волнения во Франции начались с "желтых жилетов", протестующих уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции – показатель недовольства населения работой правительства в целом. В выходные протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек.. Всюду были столкновения с полицией и погромы.