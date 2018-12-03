Московская биржа начала торги иеной

Московская биржа 3 декабря начала торги японской иеной, сообщила пресс-служба Московской биржи.

«3 декабря 2018 года на валютном рынке Московской биржи стартовали торги валютными парами "японская иена – российский рубль", "доллар США – швейцарский франк", "доллар США – китайский юань", "доллар США – казахстанский тенге" и "доллар США – турецкая лира"», – говорится в сообщении.

По мнению Московской биржи, расширение продуктовой линейки будет способствовать увеличению ликвидности биржевого валютного рынка.

«В первый день торгов сделки с японской иеной заключили 10 банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока (Банк "ИТУРУП", Банк "Левобережный", Камчаткомагпромбанк, КБ "Кольцо Урала", АКБ "Приморье", Примсоцбанк, ЗАО "СБЦ"), обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией», – отмечается в сообщении.