Юлия Тимошенко подозревает "искусственность" военного положения на Украине

Лидер фракции "Батькивщина" в парламенте Украины Юлия Тимошенко заявила, что есть подозрения относительно искусственного создания повода для введения военного положения и требует закрытого отчета силовиков.

Об этом она сказала во время согласительного совета, прошедшего в Верховной раде страны 3 декабря, пишет "Украинская правда". По ее словам, фракция "Батькивщины", как и большинство других фракций парламента, поддержали президента в вопросе введения военного положения, потому что он рассказал о том, что на границе с Украиной стоят российские войска и полномасштабная война возможна с минуты на минуту.

Тимошенко добавила, что теперь "критическое большинство людей и СМИ в мире" подозревают искусственную природу военного положения.

"Я не хочу в это верить. Но мы должны с этим детально разобраться и дать и миру, и украинскому народу ответ, как это было на самом деле. А кроме того, если не дай бог допустить, что были искусственные политические основания для введения военного положения, нам надо всем думать над тем, как не допустить искусственной эскалации насилия", – заявила политик.

Она предложила немедленно, в закрытом режиме, заслушать президента, секретаря СНБО и главных силовиков о том, как разворачивается ситуация военного положения, и после этого определиться, как действовать дальше.

"Возможно, придется обращаться к президенту относительно сокращения срока военного положения. Возможно, он не будет такой необходимостью дальше, если нет для этого оснований", – добавила Тимошенко.

В свою очередь, спикер украинского парламента Андрей Парубий ответил лидеру "Батькивщины", что заявления об "искусственности" военного положения слышал только от одного деятеля, и этот тезис не может повторяться в украинском парламенте, если он действительно является "украинским, а не продажным".

Ранее нардеп Юлия Тимошенко утверждала, что президент Петр Порошенко придумал способ не проводить выборы президента в 2019 году. По ее словам, Порошенко хочет инициировать начало большой войны.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.