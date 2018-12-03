Выставка областных молодых художников с инвалидностью открылась в здании правительства Ленобласти

В фойе Дома правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте открылась выставка молодых художников с инвалидностью «Я рисую добрый мир».

Экспозиция начала работу 3 декабря – в Международный день инвалидов. На ней представлены работы четырех художников из мультицентра социальной и трудовой интеграции. Картины написаны в разных техниках – от акварельной живописи до графики. «Выставка призвана показать, что в современном мире стартовые возможности даны всем людям, вне зависимости от состояния здоровья», – сказали в пресс-службе областного правительства.

В день открытия выставки художникам и другим ребятам из мультицентра сотрудники областной администрации провели экскурсию по зданию правительства. Гости побывали в зале заседаний, в «Галерее славы», посетили приемную губернатора.

Выставка «Я рисую добрый мир» продлится до 10 декабря.