ФАС отменила конкурс Смольного на замену эскалаторов за 1,1 млрд рублей на станции метро «Технологический институт»

Федеральная антимонопольная служба России предписала комитету по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ) аннулировать результаты тендера на замену эскалаторов на станции метро «Технологический институт». Информация об этом 3 декабря размещена на сайте госзакупок.

Как следует из решения ФАС, комитет в качестве способа определения поставщика выбрал процедуру конкурса с ограниченным участием, в то время как должен был использовать закрытый конкурс с ограниченным участием. Дело в том, что работы по замене эскалаторов предполагают доступ к документам, на которые наложены грифы «Для служебного пользования» и «Секретно». За реконструкцию наклонного хода и замену 3 эскалаторов на 4 комитет был готов заплатить 1,1 млрд рублей.

ФАС занялось закупкой КРТИ после жалобы общественной организации «СТОПкартель». Как пояснил «Фонтанке» председатель организации Александр Кулаков, его жалоба была связана с неверно выбранным методом закупки, но из-за отсутствия информации о секретных документах он предложил провести поиск подрядчика методом аукциона, поэтому жалоба была признана необоснованной. Тем не менее требование Кулакова все же было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что Смольный начинает масштабную кампанию по реконструкции наклонных ходов и замене эскалаторов в городской подземке. После «Технологического института» их модернизируют на станциях метро «Площадь Восстания», «Площадь Ленина» и «Кировский завод». «Фонтанка» рассказывала о том, кто поборется за право получить сотни миллионов рублей на замену эскалаторов.