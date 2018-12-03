Двадцать компаний из Петербурга примут участие в крупнейшем технологическом форуме Европы Slush

На форум стартапов и инновационных технологий Slush, который пройдёт в Хельсинки 4 — 5 декабря, из России отправятся 58 молодых компаний, 20 из которых — из Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в Генконсульстве Финляндии.

В списке участников из Петербурга, например, есть специализирующаяся на образовательной робототехнике и нейротехнологиях компания «БрейнДевелопмент», которая выпускает конструкторы для детей, создатель полезных приложений для детей и родителей Whisper Arts, производитель работающих вместе с солнечными панелями домашних накопителей электроэнергии Volts, сервис облачной диспетчеризации TDCloud и другие.

Двадцать российских участников — резиденты инновационного центра «Сколково». По данным «Сколково», прошлом году на фестивале Slush под единым брендом Made in Russia на фестивале были представлены 16 компаний, было проведено 385 деловых встреч, подписаны 34 контракта на сумму 2,1 млн долларов.

В российском инноцентре отмечают, что отечественные молодые компании довольно активны на скандинавском рынке. «Система навигации сколковской компании Navigine внедрена в 87 супермаркетах финской торговой сети Kesko, на данный момент это самый крупный клиент нашего стартапа», – рассказали в пресс-службе «Сколково». Ещё один успешный пример — компания «Самокат Шеринг», выход которой на международный рынок и поиск партнёров в Финляндии начался именно на Slush. Пилотный проект системы аренды городских самокатов партнёр российской компании запустил в Эспоо в 2017-м, а в Хельсинки 50 станций появятся в 2019-м.

Форум инновационных проектов Slush2018 соберёт 2600 стартапов, 1500 инвесторов и 600 журналистов со всего мира. Главными спикерами мероприятия станут главный технический директор и вице-президент Amazon Вернер Вогельс, главный операционный директор PayPal Билл Реди и гендиректор и соучредитель компании по интернет-маркетингу и продажам HubSpot.

Ещё в 2008-м около 400 участников собрались в бывшем трамвайном депо, а уже с 2015 года Slush пришёл даже в Азию: он также проводится в Шанхае, Токио и Сингапуре. Как Slush вырос из локального мероприятия в один из самых лучших международных форумов в своей сфере, «Фонтанка» писала ранее.