Украинский суд отказался снять арест с российского судна "Механик Погодин"

Херсонский окружной административный суд Украины отклонил иск судовладельца о снятии ареста с российского судна "Механик Погодин". Об этом 3 декабря сообщил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера "Механик Погодин" в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров страны-агрессора", – написал он в Facebook.

Ранее в пресс-службе компании "В. Ф. Танкер" ТАСС сообщили, что иск подан в связи с отказом в выдаче разрешения на выход "Механика Погодина" из порта. Ответчиками выступают Государственная пограничная служба Украины Азово-Черноморского регионального управления, капитан морского порта Херсон и так называемое представительство президента Украины в Крыму. По данным пресс-службы, компании в связи с запретом на выход из порта нанесен ущерб, превышающий, по предварительным оценкам, € 200 тыс.