"Зенит" не стал менять победный состав на матч с "Арсеналом"

Футбольный клуб "Зенит" назвал стартовый состав на выездной матч 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против тульского "Арсенала". Отметим, что те же футболисты начинали предыдущую игру, с "Копенгагеном" в Лиге Европы, которая закончилась победой петербуржцев со счётом 1:0.

Против "Арсенала" с первых минут сыграют вратарь Андрей Лунев, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович и Миха Мевля, полузащитники Леандро Паредес, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Роберт Мак, нападающие Себастьян Дриусси и Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Денис Терентьев, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Игорь Смольников, Евгений Чернов, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Клаудио Маркизио, Антон Заболотный.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

"Зенит" в турнирной таблице РПЛ идёт на первом месте (34 очка), "Арсенал" – на 11-м (17).