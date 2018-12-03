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Общество
03.12.2018 18:14
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«Писал какие-то непонятные книги». Глава штаба Балтфлота рассказал морякам, почему Калининграду не нужен аэропорт имени Канта

В социальных сетях распространяется видео, на котором высокопоставленный военный, выступая перед морякам, призывает их не голосовать за «какого-то там Иммануила Канта» в конкурсе за переименование калининградского аэропорта Храброво.

«Говорят, Кант-Кант... Это человек, который предал свою родину. Который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру в университете, понимаете, чтобы он там преподавал. Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал никогда и читать не будет», – такое описание немецкому философу дал глава штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин, которого на ролике опознало местное издание «Новый Калининград».

В качестве альтернативного названия аэропорту Храброво он призвал выбрать имя маршала СССР Александра Василевского. «Я прошу принять это как не только личную просьбу... обращение военного совета флота и руководства. Негоже, понимаете, аэропорту области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, понимаете, носить имя чужестранца. Надеюсь на ваше понимание. Большое спасибо», — резюмировал вице-адмирал.

Военнослужащие встретили речь своего командира аплодисментами. Кто сделал видео и выложил его в сеть – неизвестно.

Напомним, что в конкурсе «Великие имена», в рамках которого именем Канта предлагается назвать калининградский аэропорт Храброво, немецкий философ долгое время лидировал. Однако затем в городе облили краской памятник Канту, могилу и мемориальную доску. После этого философ стал уступать в голосовании императрице Елизавете Петровне. Голосование уже завершилось. Итоги объявят 4 декабря.

Иммануил Кант был похоронен в «профессорской усыпальнице» Калининградского собора в 1804 году и стал последним похороненным в нём человеком. В 1880 году над могилой Канта была возведена часовня в стиле неоготики, которая к концу Первой мировой войны (1918) находилась в весьма плачевном состоянии.

К 200-летнему юбилею Канта (1924) на месте старой часовни по проекту Фридриха Ларса было возведено новое сооружение, выполненное в виде открытого колонного зала. Внутри зала стоит каменный гроб, который является кенотафом, останков Канта в нём нет, они покоятся глубже.

Могила Канта была отреставрирована в 1996 году, в числе первых работ по восстановлению католического собора.

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