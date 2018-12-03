Предпринимательница отправится в колонию на два года за смерть семерых во время пожара в Колпино. Она осознала «некоторую» моральную ответственность

Петербурженка Юлия Забунова признана виновной в нарушении правил пожарной безопасности. Она поселила в ангаре в Колпино рабочих, которые сгорели летом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, приговор 3 декабря огласил Колпинский районный суд. Забунову отправили в колонию общего режима на два года, на этот срок ей запретили занимать определенные должности. Вину она не признала, а лишь осознала «некоторую моральную ответственность».

Пожар в ангаре на Загородной улице в Колпино разгорелся 13 июля 2017 года, выгорело больше трех тысяч квадратных метров. После разбора завалов на территории была обнаружена жилая бытовка. На кроватях лежали тела семерых человек. Ангар, как позже выяснило следствие, был арендован компанией Забуновой, рабочие, в том числе нелегальные мигранты, делали там поребрики.

Ответственным за пожарную безопасность она назначила Олега Фригина. Он также был задержан, однако после оплатил транспортировку тел в Узбекистан и выплатил семьям погибших компенсацию. Дело в его отношении было прекращено по примирению сторон.