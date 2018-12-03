В Грузии прокуратура предъявила обвинения задержанным украинцам

Главная прокуратура Грузии официально предъявила обвинения шестерым гражданам Украины и одному гражданину Грузии, задержанным в ходе спецоперации за приобретение и хранение оружия, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы.

Расследование ведется по статьям УК Грузии, подразумевающим противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.

"Главная прокуратура уже предъявила обвинения задержанным", — заявили в ведомстве.

По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии — Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что Лука собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Масштабный митинг оппозиции, которая не признает итоги прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов, прошел на центральном проспекте Руставели в воскресенье. В ходе акции по Scype, при помощи смонтированного у сцены экрана, к митингующим подключился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.