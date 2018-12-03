Градозащитники оспорили проект планировки территории в Выборгском районе. Строить многоэтажку на Светлановском проспекте планировала «ЛЭК Истейт»

Городской суд удовлетворил иск градозащитников, которые требовали признать недействующим проект планировки территории, где корпорация «ЛЭК Истейт» планировала построить 24-этажный жилой дом. Об этом 3 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение в законную силу не вступило.

Группа граждан подала иск к Смольному с требованием признать недействующим постановление правительства об утверждении проекта планировки (ППТ) территории, которая ограничена Светлановским проспектом, проспектом Тореза, Институтским и 2-м Муринским проспектами.

Суд частично удовлетворил требования истцов, признав документ недействующим в части ППТ относительно территории по адресу: Светлановский проспект, дом 15, литера А, где собственник участка, компания «ЛЭК Истейт» (входит в «Л1») планировала построить жилой 24-этажный дом. Решение в законную силу не вступило.

В 2017 году Госстройнадзор после жалоб градозащитников отозвал разрешение на строительство. Однако, как рассказала «Фонтанке» представитель застройщика, отзыв оспорили в суде, и в настоящее время у компании есть на руках действующее разрешение. На вопрос о планах относительно участка в «ЛЭК Истейт» сообщили, что говорить об этом «преждевременно и нецелесообразно».