В нескольких епархиях УПЦ в Житомирской области спецслужбы и полиция Украины проводят обыски

Полиция совместно со следователями Службы безопасности Украины (СБУ) 3 декабря проводит обыски в помещениях и частных домах Житомирской, Новгород-Волынской и Овручско-Коростенской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии"), 3 декабря работники следственного управления Государственного управления Национальной полиции в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят восемь санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах", – цитирует ее слова местное издание "Житомир.инфо".

Ранее 3 декабря об обысках в Овручской епархии сообщил ее священник Георгий Кузнецов.

В последнее время на Украине участились случаи давления правоохранительных органов на представителей канонической Украинской православной церкви. В пятницу, 30 ноября, представители СБУ провели обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, заявив о том, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье "о разжигании межконфессиональной вражды". Сегодня стало известно о том, что в СБУ проходит допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ.

Как заявил депутат Верховной рады – глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, эти действия являются давлением на представителей УПЦ "с одной целью – заставить архиеерев УПЦ принять участие в объединительном соборе церкви, который уже в народе окрестили "церковью порошенского патриархата".