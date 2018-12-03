Администрация Красносельского района о смерти прохожего у детсада на Маршала Захарова: Мужчине стало плохо

В администрации Красносельского района посмотрели видеозапись, на которой запечатлен момент смерти мужчины возле детского сада на Маршала Захарова днем 3 декабря. Скользкая дорога – не причина, уверены в районе.

Как рассказал «Фонтанке» начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красносельского района Олег Савелов, камера установлена на фасаде детского сада №60 по улице Маршала Захарова, 17-19. На кадрах, по словам чиновника, видно, как вышедший из-за угла молодой человек опирается о багажник припаркованного автомобиля. «Он на секунды три остановился, а потом просто упал вперед, как будто прыгнул в воду. Попытался встать, к нему тут же подошел дворник, видимо понял, что ему плохо, и оттащил его на поребрик, то есть повыше головой развернул», – описывает Савелов.

Дворник вызвал скорую помощь, но медики, как ранее писала «Фонтанка», помочь ему не успели. В качестве предварительной версии смерти мужчины называлась скользкая дорога. В Следственном комитете нашему изданию сообщили, что сейчас проводится проверка, причины гибели пешехода поможет назвать вскрытие.