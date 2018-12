Трамп осознал траты США на "оборонку" и призвал Путина и Цзиньпина срочно разоружаться

Трамп почему-то сегодня вдруг осознал траты США на «оборонку» и призвал Россию и Китай прекратить гонку вооружений.

Президент США обратился через "Твиттер" к своим коллегам Владимиру Путину и Си Цзиньпину с предложением закончить «неконтролируемую гонку вооружений».

«Я уверен, что настанет тот момент в будущем, когда президент Си и я, а также президент России Путин, начнут переговоры о целенаправленном прекращении того, что стало огромной и неконтролируемой гонкой вооружений», – написал 3 декабря Дональд Трамп.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!