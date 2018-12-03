Трамп осознал траты США на "оборонку" и призвал Путина и Цзиньпина срочно разоружаться

Трамп почему-то сегодня вдруг осознал траты США на «оборонку» и призвал Россию и Китай прекратить гонку вооружений.

Президент США обратился через "Твиттер" к своим коллегам Владимиру Путину и Си Цзиньпину с предложением закончить «неконтролируемую гонку вооружений».

«Я уверен, что настанет тот момент в будущем, когда президент Си и я, а также президент России Путин, начнут переговоры о целенаправленном прекращении того, что стало огромной и неконтролируемой гонкой вооружений», – написал 3 декабря Дональд Трамп.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.

Президента США заставили пересмотреть позицию американские траты на вооружение. «В этом году Америка потратила 716 миллиардов долларов. Сумасшествие!» – резюмировал Трамп.

Это замечание президента США Дональда Трампа выглядит неоднозначным, поскольку именно он в середине августа на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2019 год, который стал исторически рекордным.

Кроме того, сегодня американский лидер также отметил, что его встреча с китайским коллегой Си Цзиньпином на полях саммита G20 прошла прекрасно и у двух лидеров сложились «сильные личные отношения». При этом запланированные на 1 декабря переговоры с Владимиром Путиным он отменил через сообщение в "Твиттере".