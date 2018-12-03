С начала года петербуржцы сдали на капремонт более 4 млрд рублей

Собственники помещений в многоквартирных домах с начала года перечислили в фонд капитального ремонта свыше 4 млрд рублей. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Уровень собираемости взносов в Северной столице составляет свыше 98% от собственников жилых помещений и более 73% – от владельцев нежилых площадей в многоквартирных домах.

Всего с 2014 года, когда стартовала региональная программа, от собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в фонд поступило 14,34 млрд рублей.

В пресс-службе фонда «Фонтанке» рассказали, что в этом году в рамках программы капремонта в работе у подрядчиков 2548 объектов (в 1711 домах). На сегодняшний день заказчик получил исполнительную документацию по 2422 объектам более чем на 8,09 млрд рублей. Общий бюджет оператора на текущий год – 9,2 млрд, из которых 60% – средства городского бюджета, остальное – взносы собственников.

Напомним, в 2018 году размер взносов для горожан варьируется, в зависимости от типа дома, от 3 до 4 рублей за квадратный метр площади. В следующем году минимальные взносы на капитальный ремонт вырастут на 1 рубль и составят от 4 до 5 рублей за квадратный метр. По данным жилищного комитета, повышение тарифа позволит увеличить объем сбора на миллиард рублей.