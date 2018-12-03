Смольный снес две незаконные автостоянки на севере и востоке Петербурга

Комитет по контролю за имуществом демонтировал две незаконные автостоянки, сообщили в ведомстве 3 декабря.

Одна из них заняла 2050 кв. м вблизи дома 13 на проспекте Художников. Но город данный участок никому не сдавал.

Другая открытая парковка для легкового большегрузного транспорта расположилась сразу на трех участках на Дальневосточной улице общей площадью 31,5 тыс. кв. м. Ранее землю арендовали ИП Сицинский, ООО «Автохемос» и ООО «М-Авто», но договоры были расторгнуты в 2012 – 2013 годах.

Кто именно пользовался участками в настоящее время, ККИ установить не смог. Однако освободил территорию, убрав заборы и ограждения.