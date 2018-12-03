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Финляндия
03.12.2018 17:10
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Россияне всё чаще бегут в Финляндию в поисках убежища

С начала 2018 года 455 граждан России запросили убежища в Финляндии, положительное решение получили лишь 15. Об этом «Фонтанке» рассказал Эско Репо, руководитель отдела Миграционной службы, занимающегося рассмотрением таких заявлений.

По сравнению с прошлым годом число желающих получить статус беженца выросло минимум на 10% – в 2017 году таковых за все 12 месяцев было 411.

«Часто изменение числа лиц, ищущих убежище, зависит от изменения условий и обстоятельств в стране их проживания, – поясняет Репо. – Большинство просителей из России, как в прошлом году, так и в этом году, являются сторонниками религиозной организации «Свидетели Иеговы» (в августе 2017 года включена в перечень запрещенных в РФ. – Прим. ред.).

Однако, несмотря на большой поток заявителей из РФ, убежище получают менее 8%. Так, по словам Репо, в 2018 году Миграционная служба Финляндии рассмотрела 190 ходатайств, а положительное решение было вынесено в отношении только 15 лиц. Отказом ответили 107 просителям. Ещё 34 заявления оставлены без решения (так, например, бывает в случаях, когда ответственной за выдачу убежища считается другая страна), ещё в 34 случаях прошение признано недействительным (к ним относятся случаи, когда заявление отозвано или заявитель пропал).

Низкий процент положительных решений в Миграционной службе объясняют несоответствием заявления критериям, на основе которых выдаётся статус беженца.

«У заявителя, согласно закону, должен быть обоснованный страх перед преследованием при возвращении домой по определенной причине (происхождение, религия, гражданство, политические взгляды, принадлежность к определенной социальной группе), и при этом он не может (не желает) получить защиту от властей в своей родной стране, – поясняет Репо. – рассказ заявителя сравнивают с фактами и данными по стране [его гражданства], на основе чего делается оценка. Также оценивается достоверность рассказа. Никаких 100-процентных доказательств не требуется, но он не должен противоречить фактической информации и вызывать недоверие. Задача Миграционной службы — изучить основания для заявления [на предоставление убежища] и проверить их на соответствие прописанным законом критериям».

Россияне являются второй по численности группой просителей убежища после иракцев — доля наших соотечественников составляет 11%. За ними идут граждане Сомали, Афганистана, Ирана, Турции, Сирии.


© Фонтанка.Ру

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