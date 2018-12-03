КС признал право регионов штрафовать за парковку на газонах. Оспорить штраф не получилось

Конституционный суд России подтвердил, что региональные власти вправе вводить штрафы за парковку на газонах. Такой вывод следует из определения КС РФ по жалобе автомобилистки из Москвы, которая пыталась оспорить наложенный на нее штраф в 5 тысяч рублей.

Согласно статье 8.25 «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях», размещение транспортных средств на газонах или территориях зеленых насаждений влечет для граждан штраф в размере 5000 рублей (для должностных лиц он составляет 30 000 рублей, для юридических – 300 000 рублей). Москвичка, получив такой штраф, попыталась оспорить его в суде, заявив, что данная статья противоречит Конституции.

По ее мнению, данная статья выходит за пределы полномочий субъекта, поскольку устанавливает ответственность за нарушение ПДД, а этим должно заниматься федеральное законодательство, говорится в определении КС РФ. Однако суд с этим не согласился, постановив, что речь идет о вопросах благоустройства, которые как раз находятся в ведении субъектов.

Газоны и зеленые насаждения подлежат охране в том числе как элементы благоустройства. И не важно, был ли им нанесен вред, – сам факт парковки на газоне «является нарушением санитарного и эстетического состояния территории города, негативно сказывается на безопасности и комфортности условий проживания граждан, а также затрудняет содержание и облагораживание объектов благоустройства».

«Тот факт, что данное правонарушение совершается с использованием транспортного средства, не может, вопреки мнению заявительницы, автоматически рассматриваться как означающий, что объектом правонарушения являются отношения, складывающиеся в рамках дорожного движения», – говорится в документе.

Кроме того, отметили в суде, ряд статей КоАП РФ предусматривает, что субъекты РФ вправе устанавливать административную ответственность за нарушения в сфере благоустройства, совершенные в том числе с использованием транспортных средств.

В итоге жалоба автомобилистки была отклонена. Решение инстанции окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, в сентябре этого года у петербуржца также не получилось доказать Санкт-Петербургскому городскому суду, что парковка на газоне законна и безнаказанна.

Вопрос со штрафами за парковку на газонах в Петербурге решают несколько лет. Очередную попытку сформулировать норму в соответствии с федеральным законодательством предпринял городской парламент в декабре 2017 года. Предыдущий документ, разработанный Законодательным собранием, был отменён Верховным судом. ВС признал недействительными штрафы за стоянку на территориях, предназначенных для зелёных насаждений, поскольку они противоречили федеральному законодательству: дело в том, что запрет был сформулирован на основе таких понятий, как «движение» и «остановка», а они регламентируются федеральными Правилами дорожного движения.

В январе 2018 года ЗакС всё-таки принял законопроект. В этом же году законопроект, предполагающий изменение КоАП и штрафы за стоянку на газонах, был внесён и в Госдуму.