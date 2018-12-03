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Бизнес
03.12.2018 17:01
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Израильская кухня не нашла путь к сердцу петербуржцев. Холдинг Ginza закрыл ресторан Shana на Караванной улице

Ресторанный холдинг Ginza закрыл ресторан Shana на Караванной улице. Как рассказал «Фонтанке» директор управляющей компании ООО «Далия» Сергей Иванов, заведение прекратило работу 1 декабря.

Проект, созданный в партнерстве с известным шеф-поваром Уильямом Ламберти, был запущен в апреле 2018 года и специализировался на кухне восточного Средиземноморья. Участие в нем принимали тель-авивские рестораторы Давид Эльмакайс и Йосеф Шитрит.

Однако концепция себя не оправдала, пояснил Сергей Иванов.

По словам соучредителя холдинга Ginza Вадима Лапина, вскоре на этом месте будет открыт новый ресторан, с другим партнером. Однако, когда состоится открытие и в каком формате будет работать, предприниматель не уточнил.

Вадим Лапин также заверил «Фонтанку», что закрытие проекта никак не связано с недавним судебным решением в пользу партнера Дмитрия Сергеева, которому ресторатор остался должен более 200 млн рублей. «Более того, ни одно судебное разбирательство не влияет на работу компании», – подчеркнул он.

По данным СПАРК, ООО «Далия» на 40% принадлежит соучредителю холдинга Ginza Вадиму Лапину, на 20% – Уильяму Ламберти. Еще 40% владеет 84-летняя Нина Сергеева, которая является соучредителем еще ряда юрлиц, управляющих ресторанами холдинга.

При этом, по данным «Фонтанки», само помещение на Караванной улице у города арендует другое юрлицо, входящее в ресторанную группу Ginza.

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