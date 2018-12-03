Сенатор: Россияне смогут отдохнуть в январе за счет работодателей

Уже в ближайшие новогодние каникулы россияне смогут отдохнуть внутри страны за счет работодателя. Сделать это позволит им закон, подписанный в апреле президентом Владимиром Путиным.

«Уже в новогодние каникулы наши граждане могут себе позволить отдых за счет работодателя», — рассказал 3 декабря заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, слова которого приводит РИА Новости.

Новый закон, который вступает в силу с 1 января 2019 года, позволяет работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников в пределах 50 тысяч рублей на человека. Это касается также супругов сотрудников, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно.