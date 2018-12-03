У россиянина на финской границе отбрали умные часы для всей семьи

В пункте пропуска «Торфяновка» россиянину пришлось расстаться с результатами шопинга в Финляндии — пограничники не поверили, что мужчина везёт гаджеты для членов семьи, а не на продажу.

Как сообщила 3 декабря пресс-служба Выборгской таможни, россиян, которые возвращались в машине «Фольксваген Гольф Вариант» из Финляндии 24 ноября, заподозрили в контрабанде. Таможенники не поверили мужчине и женщине, которые заявили, что декларировать им нечего, и отправили автомобиль на рентген. Так в машине обнаружили 6 упаковок с умными часами «Гармин» и айпад на общую сумму 1688,70 евро. Водитель уверял, что «везет гаджеты» для личного пользования – по двое часов сестре, отцу и себе.

Объяснение сотрудники таможни не приняли, поэтому в отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Напомним, 23 ноября во многих странах, включая в Финляндию, проходила акция «Чёрная пятница», когда магазины продавали товары со скидками.