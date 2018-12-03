Мокро и холодно: дорожники предупреждают петербуржцев о сложной погоде

В ближайшие дни, с 4 по 6 декабря, в Петербурге и Ленинградской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: мокрый снег и дождь, гололедица, налипание снега, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Во вторник, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вероятны осадки: ночью в виде снега и мокрого снега, днём в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 2 до минус 7 градусов по Цельсию, а днём – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В среду, 5 декабря, тоже обещают мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега при температуре воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем минус 2 – плюс 3. В прибрежных районах юго-западный ветер может усилиться до 15 м/с.

В четверг, 6 декабря, синоптики прогнозируют в Ленобласти облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов будет идти небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, температура от минус 4 до плюс 1 градуса. На дорогах возможна гололедица.

Подрядные организации, занятые в обслуживании КАД и других федеральных автодорог на территории Ленинградской области, перешли в режим повышенной готовности к обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. К расчистке и обработке дорог готовы 483 единицы спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, роторные снегоочистители.

Дорожники просят автомобилистов соблюдать безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля, воздержаться от резких перестроений и неоправданных маневров, перед выездом проверять техническое состояние своей машины.

Напомним, сильный снегопад в Петербурге начался в воскресенье, 2 декабря, за сутки выпало до 3 см снега. На дорогах сразу стало плотнее: повышенная загруженность наблюдалась как вчера вечером, так и сегодня утром. Сейчас в Петербурге, по данным «Яндекса», 5 баллов, что на 1 балл выше обычного.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

О нештатной ситуации на федеральных трассах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру (812) 405-08-60. Круглосуточная «горячая линия» на базе диспетчерской службы «Ленавтодора» круглосуточно принимает звонки по номеру (812) 251-42-84. В комитете по благоустройству Петербурга работают дежурная служба (314-60-13) и круглосуточная горячая линия (576-14-83), дежурные линии организованы и на каждом дорожном предприятии.