Муниципальный чиновник, обвинивший вице-спикера Дроздова: «Дело не в моем носе, а в деньгах спортивного комплекса»

За новостями об избиении сотрудника МО «Академическое» может стоять не только имя вице-спикера ЗакСа, но и интересы при строительстве спортивного комплекса.

Антон Свечин, заявление которого о побоях со стороны вице-спикера петербургского ЗакСа Анатолия Дроздова проверяет Следственный комитет, рассказал «Фонтанке» о причинах конфликта.

Напомним, 23 ноября «Фонтанка» сообщила, что, по словам муниципала Свечина, его вызвала глава местной администрации «Академическое» Гаврилова и потребовала показать мобильный телефон, где нашла следы звонков бывшему сотруднику администрации Тихоновой. После чего находившийся в кабинете вице-спикер Дроздов якобы нанес ему удар головой в нос.

Муниципальный чиновник уверен, что эмоции были вызваны его чрезмерным вниманием к строящемуся на территории бывшего Северного рынка спортивному комплексу. «Фонтанке» он раскрыл и как теперь его упрашивают помириться.

- Так что стоит за внешне случайной потасовкой? – спросила «Фонтанка» Антона Свечина.

– Когда меня вызвала Гаврилова, она не просто так нервничала, что я звонил бывшей нашей сотруднице Тихоновой. Она и Дроздов были уверены, что я с Тихоновой обсуждал застройку Северного рынка. В этом дело, а не в том, что я с кем-то общаюсь. Мне и раньше Гаврилова неоднократно напоминала, кто у меня работодатель и что не надо инициативно интересоваться тем, чем не нужно. А к тому моменту я, судя по всему, уже их довел своим анализом ситуации.

- Для «Фонтанки» проанализируйте.

– Все просто. Возьмем, к примеру, Ледовый дворец. Там 37 тысяч квадратных метров, и он вмещает 13 тысяч зрителей. А спортивный комплекс на Северном рынке – 124 тысячи квадратов, а заявлена там тысяча зрителей. По мне, так это известная схема, когда под видом спортивной идеи строится жилье или торговая недвижимость. Эта детская математика их и взбесила. Значит, я прав – там что-то не так. А потом уже, натворив глупости, они меня начали уговаривать забыть разбитый нос, обиду. Забыть, что меня заставили написать заявление об уходе.

- Кто – «они»?

– Сначала на меня вышел председатель территориально-избирательной комиссии номер одиннадцать Степанов. Он меня уговаривал, мол, у Пониделко (глава администрации Калининского района. – Ред.) меня ждут его заместитель Васильева, депутат ЗакСа Назарова и почему-то следователь. Говорил, что даже Дроздов готов извиниться, не публично, конечно. Так звонил, что я даже его номер в черный список поставил. Потом мне звонил бывший глава местной администрации Некипелов Николай Иванович. Тоже уговаривал, даже с религиозной точки зрения.

- Это как?

– Ну, прощать надо по-христиански. Но я ответил, что я атеист. А потом выяснилось, что в это же время, а это было часов в 11 утра в пятницу (30 сентября. – Ред.) Гаврилова (глава местной администрации МО «Академическое». – Ред.) и Пыжик (глава муниципального образования МО «Академическое». – Ред.) завалились домой к Тамаре Вениаминовне (Тихонова. – Ред.). Ее муж один дома был, так они умудрились пройти и осмотреть квартиру, так как не верили, что Тамары Вениаминовны не было дома. А после этого штурма они пришли и ко мне домой. Мне звонит Пыжик в тот же день, около 13 часов, и спрашивает, где я. А я как раз к дому подходил с женой. Он говорит, мы тебя ждем.

- Мы – это кто?

– Гаврилова и Пыжик. Я не пошел, жена одна пошла, так они даже коляску с детьми помогли поднять на этаж. Чуть после звонила еще одна наша сотрудница. Она сейчас в декрете. Тоже меня убеждала помириться.

- Зачем они это делают?

– Мое мнение, что если я все придумал, то делать все это незачем. А раз уж так у Дроздова получилось, то надо тушить пожар, тем более что я вам говорю – дело не в моем носе, а в строительстве комплекса. В деньгах, в больших деньгах.

- Ваши дальнейшие действия?

– Я не хочу мириться. Во-первых, получится, что я сам что-то натемнил. Во-вторых, у меня нет никаких гарантий. Вот как Степанов меня убеждал. Сначала говорил, что у него из-за меня проблемы, а потом заявил дословно: «Мы пока им нужны». Это «пока» на сколько дней или недель?

«Фонтанка» позвонила как главе местной администрации МО «Академическое» Елене Гавриловой, так и главе муниципального образования МО «Академическое» Игорю Пыжику. Гаврилова не ответила ни на звонок, ни на СМС-сообщение, а Пыжик отказался разговаривать в связи с занятостью. Сам же вице-спикер Дроздов, как мы уже сообщали, отрицает не только факт конфликта, но и само его присутствие в кабинете Гавриловой, уверяя, что спал посреди дня.

«Фонтанка» поговорила еще и с сотрудником правоохранительных органов, который в курсе, как проходит проверка в Следственном комитете Калининского района.

– Доказать или опровергнуть позицию Дроздова совсем несложно. Во-первых, камеры видеонаблюдения – вроде его служебная машина долго стояла в тот день возле помещений МО «Академическое». Во-вторых, его могли видеть многие сотрудники, а многих не уговоришь. В-третьих, видео есть и в самом здании МО.

Сотрудница Следственного комитета при проверке заявления Свечина пришла на место происшествия

В-четвертых, можно взять и тарификацию его мобильного телефона. Наконец, мобильного телефона его водителя. И это несложно, если на то будет административная воля.

Землю под Северным рынком Смольный в 2010 году передал компании «ЭВэК», которая рынок и контролировала, под офисы и культурно-оздоровительные проекты площадью до 125 тысяч квадратных метров. На деле это не сильно изменило местный колорит, рынок продолжал работать. В конце 2013 года решением суда договор был расторгнут, а в 2014-м «ЭВэК» обанкротилась. Несмотря на протесты самих арендаторов, в августе 2015 года состоялось изгнание торговцев с перекрестка Северного и Светлановского проспектов.



Спортивных планов правительства это не поколебало, и в 2017 году 4,35 га отдали ООО «Лидер» под строительство комплекса на 1000 зрителей. Собственником компании на тот момент был серьезный бизнесмен Валерий Ларькин, владелец «Санкт-Петербургской ритуальной компании», имеющий и другие активы в похоронной отрасли. Помимо этого, он возглавлял Федерацию хоккея Санкт-Петербурга и Межрегиональный Северо-Западный координационный центр по хоккею.



Весной 2018 года компания ненадолго оказалась в собственности совладельца Северо-Западного центра биотехнологий Михаила Гордеева, затем перераспределившего свой пакет. Сейчас у Гордеева в «Лидере» 9%. 55% – у Николая Соловьева, бывшего директора компаний «Экспо-Истейт» и компании «ГРСП Магнит» (строила для структур «Газпрома» до текущего года). 18% – у Екатерины Сморыго, бывшей совладелицы рыбной компании «Такара». (Заметим, что ее партнер по «Такаре» Эдуард Панцерко был застрелен в Петербурге в 2012 году. По подозрению в организации убийства был арестован Александр Курьяков, по прозвищу Лось, однако в итоге суд его виновным в убийстве не признал.) Наконец, еще 18% – у Татьяны Цыганок, раньше состоявшей в совладельцах компаний «Азарт» и «Профмонтаж».



Передача участка новой компании совпала по времени с информацией о том, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге. Пока неясно, каковы будут конкретные параметры нового комплекса. Участок огорожен, но в реестре разрешений Госстройнадзора ООО «Лидер» не значится.

Евгений Вышенков, Николай Кудин,

"Фонтанка.ру"