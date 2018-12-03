Открылась выставка работ финалистов архитектурного конкурса «АРХпроект»

Группа компаний «ЦДС»

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете открылась выставка работ финалистов Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС. В рамках экспозиции представлено 40 работ от молодых российских архитекторов и дизайнеров.

Проекты финалистов борются за победу в трех номинациях:

Лучшее предложение по дизайну интерьера трех типов квартир;

Лучшее предложение по дизайну фасадов многоэтажного жилого здания;

Лучшее предложение по дизайну входной группы.

Также в 2018 году в рамках конкурса представлена специальная номинация от партнера – компании Rockpanel.

Имена победителей выставки «АРХпроект-2018» будут объявлены в середине декабря. Главный приз – оплачиваемая стажировка в Группе ЦДС, также лауреатов ждут ценные призы.

В конкурсе «АРХпроект» принимают участие студенты, бакалавры, магистры, аспиранты, учащиеся и выпускники 2012-2018 гг. высших учебных заведений РФ, а также средних профессиональных образовательных учреждений старше 16 лет. Заявки принимались как от индивидуальных авторов, так и от творческих коллективов до 3 человек.

«Группа ЦДС уже более трех лет является организатором конкурса для студентов и выпускников архитектурных ВУЗов, – отметила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – Мы очень внимательно относимся к каждому студенту и к каждой работе. Для нас это – социальная миссия, цель которой заключается в том, чтобы выявлять таланты и стараться их поддерживать. Мы надеемся, что наш конкурс станет для студентов хорошим стартом».

«Я рад, что этот конкурс проводится не академическим сообществом, а непосредственно людьми, которые занимаются строительством, – сообщил член жюри конкурса «АРХпроект», декан архитектурного факультета СПбГАСУ Федор Перов. – Связь обучения, студенческого творчества и практической реализации проекта крайне важна для нас как для ВУЗа и для наших студентов. Работая над конкурсными проектами, ребята выполняют не только учебную задачу, но и пытаются приблизиться к реальной практике. Именно конкурсы в архитектуре позволяют выявить лучшие идеи и решения».

«АРХпроект» – это всероссийский архитектурный конкурс, организованный Группой ЦДС в 2016 году. Конкурс предоставляет возможность молодым архитекторам выставить свои работы на оценку профессионального жюри и получить оплачиваемую стажировку в Группе ЦДС.

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