В Москве нашли тело 18-летнего футболиста «Локомотива». В последний раз его видели распивающим спиртные напитки

Найден мертвым полузащитник молодежного состава футбольного клуба «Локомотив» Алексей Ломакин. Пресс-служба железнодорожников официально подтвердила смерть 18-летнего спортсмена.

«Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим», – говорится на официальном сайте «Локомотива».

Как сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на заявление матери 18-летнего футболиста в полицию, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив». Там он переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Из рассказа друга футболиста Ивана следует, что они пили спиртные напитки, но где именно – он не помнит.

В заявлении в полицию мать сообщила, что сын употреблял медицинский препарат «Тропикамид» (глазные капли), от которого поведение его становилось неадекватным.