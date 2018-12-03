Новость в картинке: Как выросла средняя цена автомобиля в России за год

По итогам января – октября 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года эта сумма увеличилась на 7%, сообщает 3 декабря аналитическое агентство «Автостат».

Средняя стоимость иномарки при этом достигла 1,64 миллиона рублей. Самый большой рост показала марка Geely – почти на 50%. Отечественная же машина в среднем обходилась россиянам в 623 тысячи рублей.