Джорджевич: У меня нет вообще никакого контакта с «Зенитом». Наверное, следующим летом придется делать следующий шаг

Нападающий футбольного клуба «Арсенал» из Тулы Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о несбывшейся надежде закрепиться в петербургской команде. Начиная с 2012 года Джорджевич, будучи игроком «Зенита», побывал в аренде в пяти разных клубах.

«Я опытный человек в плане аренд, но когда возвращался в «Зенит» в последний раз, думал, что у меня как никогда много шансов заиграть. И не только потому, что Семак стал тренером, — просто я отыграл первый полный сезон в России. Подумал, что в меня поверят и дадут мне шанс, но клуб решил по-другому. В конце этого сезона до окончания контракта останется год. Из клуба мне никто не звонит: у нас вообще нет никакого контакта. Наверное, следующим летом появится вариант сделать следующий шаг. Есть ощущение, что в клубе тоже так думают», – цитирует Джорджевича «Чемпионат.com». По словам 24-летнего игрока, летом он мог перейти в ЦСКА, но не получилось. В тульском «Арсенале» он тоже не хочет задерживаться.

«Очень благодарен «Арсеналу», он мне многое дал. Надеюсь, и я ему тоже. Но мои планы в футболе немного другие. Давайте дождёмся лета», — сказал Джорджевич.

Лука Джорджевич прешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдория» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале».