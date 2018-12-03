ЖК «Аэросити» расширил пул банков-партнеров

«Лидер Групп»

Новый жилой комплекс «Аэросити» от компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Промсвязьбанка и банка ДельтаКредит.

По условиям совместной ипотечной программы с Промсвязьбанком размер первоначальный взнос от 15%, ставка по кредиту от 9,75%, сумма кредита от 500 тыс рублей до 30 млн рублей, срок кредитования – до 25 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Купить квартиру в ЖК «Аэросити» в ипотеку от АО «КБ ДельтаКредит» можно при внесении первоначального взноса в размере от 15% от стоимости жилья. Кредит предоставляется на срок от 3 до 25 лет, сумма кредита – от 300 тыс. рублей. Процентная ставка от 10,5% годовых. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

Таким образом, пул партнеров ЖК «Аэросити» насчитывает уже восемь банков и в дальнейшем будет расширяться.

«Аэросити» – это современный жилой комплекс комфорт-класса, который отличает выгодное расположение, а также высокое качество строительных и инженерных материалов. Поселок Шушары, где и возводится ЖК, является сегодня одним из успешных и динамично развивающихся районов города. Новая инфраструктура гармонично сочетается с благоприятной экологией и городской пропиской. ГК «Лидер Групп» создает здесь не просто квартиры, а новую комфортную среду для жизни современного человека.

Более подробно об этом и других жилых комплексах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО «Якорь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/