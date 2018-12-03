СМИ: Россия усиливает влияние в Латинской Америке и подбирается к США

Американская газета The Wall Street Journal рассказала об усиливающемся присутствии России на Кубе, в Никарагуа, Венесуэле и других странах региона.

«В Латинской Америке ползучая интервенция Москвы направлена ​​на то, чтобы нанести ущерб интересам США, дестабилизируя либеральную демократию», – сообщает деловое издание.

Несостоявшаяся встреча президентов США и России на саммите G20 в Аргентине могла стать сигналом российскому руководству о несогласии с усиливающимся влиянием Москвы в регионе.

Экс-глава Южного командования США адмирал Курт У. Тидд ранее предупредил, что присутствие России на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле предоставляет Москве «расширенный портовый и логистический доступ» в Латинской Америке, а также позволяет осуществлять сбор разведывательных данных. Особенно он отметил возможное создание военной базы на Кубе, которая будет находиться в непосредственной близости от США.

В Гватемале также отмечают, что Россия хочет нарастить присутствие, предлагая стране оружие, оборудование, технологии, а также образовательные программы. Республика имеет важное стратегическое значение.

Кроме того, отмечается, что подконтрольные российскому правительству СМИ увеличивают вещание на испанском языке, чтобы влиять на общественное мнение в Латинской Америке.