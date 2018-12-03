Новые «Лады» отзывают. У них руль не сочетается с подушкой безопасности

ПАО «АВТОВАЗ» объявило об отзыве автомобилей LADA трех моделей: «Калина», «Гранта» и «Приора». Под него попали машины, проданные за последние восемь месяцев.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва стало несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя. Под сервисную кампанию попали 1716 автомобилей LADA Kalina, Granta и Priora, проданных с апреля этого года по сегодняшний день.

В дилерских центрах проверят маркировку изделий, сочетаемость рулевого колеса с модулем подушки безопасности и состояние каркаса руля. При необходимости рулевое колесо будет заменено. Работы проведут бесплатно.

Владельцев автомобилей проинформируют о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр по телефону или письмом, но можно проверить, попала ли машина под отзыв, и самостоятельно. Для этого нужно сверить VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.