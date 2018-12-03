Во дворе на Петроградской стороне сгорели три машины, очевидцы говорят о взрыве

Автомобиль загорелся во дворе жилого дома на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге днем 3 декабря. Пламя перекинулось еще на две машины.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении информации городского МЧС, вызов во двор дома 28 по Большому проспекту поступил в 15:51, уже через 15 минут пламя было потушено. Одна из машин выгорела полностью, еще две пострадали лишь частично. Очевидцы в соцсетях утверждают, что пожару предшествовал взрыв. В МЧС о причинах возгорания сказать затруднились, уточнив лишь, что выяснять их будут дознаватели.