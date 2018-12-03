Уличных музыкантов обвинили в ослаблении антитеррористической защищенности Петербурга

В полиции объяснили, почему прогоняют уличных музыкантов от станции метро «Горьковская».

В ответе на запрос депутата петербургского ЗакСа от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского начальник УМВД по Петроградскому району Михаил Черняк сообщил, что вокруг объектов повышенной важности, к которым относятся станции метро, должна сохраняться 50-метровая зона безопасности — на случай чрезвычайных ситуаций или эвакуации людей.

«Музыканты, играющие в непосредственной близости от станций метро, создают столпотворение людей, мешающих входу и выходу граждан из вестибюля метрополитена, что ослабляет антитеррористическую защищенность объекта особой важности», – говорится в ответе. Черняк отмечает, что музыкантам и артистам «неоднократно предлагалось радовать своими талантами на аллеях Александровского парка, где они не создают препятствий и ограничений прохода граждан».

«Кто хоть раз был у метро «Горьковская», прекрасно знает, что там достаточно места со всех сторон. Но проще всего, видимо, бороться с террористами, гоняя уличных музыкантов», – комментирует ситуацию Борис Вишневский.

Напомним, что в Москве проблему уличных музыкантов начали решать еще в 2016 году, когда в городе появились первые официальные точки, где можно было играть и получать за это вознаграждение от слушателей вполне официально. В московском метрополитене действует программа «Музыка в метро», в рамках которой городским музыкантам предоставляются точки для выступлений.