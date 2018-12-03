«Морской фасад» к грузам готов. Но никто не понимает, откуда они там возьмутся

Смольный согласовал «Морскому фасаду» строительство здания таможенного поста с инфраструктурой для обработки грузовых фур. Терминал начнет окупать себя - если сумеет переманить грузопотоки из Бронки и «Петролеспорта».

Скриншот / //www.youtube.com/Телеимидж

Эксперты сомневаются в успехе замысла, но идею поддерживают: с появлением нового игрока цены на обработку накатных грузов упадут, конкурентоспособность петербургского порта повысится. Коммерческий директор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Алексей Панфилов обрисовал перспективы: пункт пропуска для фур вместит не более 40 штук одновременно. Отсюда и максимальный возможный грузопоток 40 фур в сутки.

Возможное увеличение количества судозаходов ситуацию не изменит – более 40 траков на грузовой пункт пропуска таможня все равно не пустит. Но господин Панфилов в обозримом будущем на такой объем не рассчитывает и называет его принципиально возможным. Все прошедшие таможенную очистку грузы отправятся, по его словам, из пункта пропуска на Западный скоростной диаметр – дополнительная площадка для их отстоя не планируется. Если предположить, что паром придет утром, грузовикам после растаможки придется ожидать 23 часов где-то поблизости – ведь до этого времени выезд в город грузового транспорта запрещен.

Если верить бывшему директору департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ Веронике Бобровской, «проект распоряжения правительства РФ об изменении классификации пункта пропуска… Минтранс России… согласовал при условии завершения строительства участка ЗСД, ведущего к порту и вводу его в эксплуатацию». Таким образом, грузовики из «Морского фасада» отправятся по Мичманской улице на пока не построенный участок Морской набережной и вырулят на ЗСД по развязке, которой ещё тоже нет. Развязку обещают построить не ранее 2021 года, и это оптимистичный сценарий. Видимо, «Морской фасад» и начнет работать как грузовой терминал не ранее данного срока, хотя превращение пассажирского статуса в грузопассажирский обещает завершить в 2019-м.

Неудивительно, что жители нескольких кварталов будущего участка Морской набережной выражают регулярное беспокойство планами портовиков. Их поддерживают «василеостровские» депутаты Законодательного собрания Алексей Ковалев и Максим Резник.

Растревоженное общественное мнение заставляет коммерческого директора «Морского фасада» относиться серьезно к любому проявлению интереса. «Мы не будем переваливать уголь и нефтепродукты, здесь не случится ничего, что могло бы повредить городской экологии», – заявил «Фонтанке» Алексей Панфилов на всякий случай.

В июле 2018 года заместитель прокурора Петербурга Виктор Мельник прислал Алексею Ковалеву письмо с жизнеутверждающей концовкой: «В части вопроса о движении транспортных средств по территории Васильевского острова сообщаю, что… движение большегрузного транспорта по уличной дорожной сети… в части плотной жилой застройки будет сведено к минимуму, маршруты транспортных средств грузоподъемностью более 8 тонн будут проходить преимущественно по ЗСД…»

Андрей Карпов, который возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике Петербурга, как раз когда проект «Морской фасад» лишь начинался, говорит яснее: «Городу необходим морской вокзал, но с самого начала было понятно: или бюджет будет вечно его субсидировать, или пассажирский «Морской фасад» станет грузопассажирским, остальное – самообман».

Сегодня петербургское портовое сообщество интересует другой вопрос: откуда на терминале «Морской фасад» возьмутся эти несколько десятков фур в день?

«Хорошо, но опережает время…»

В порту Санкт-Петербург обработкой накатных грузов занимаются ООО «Феникс» на терминале «Порт Бронка» и АО «Петролеспорт» на своих причалах, расположенных в исторической части порта. Из Бронки фуры сразу попадают на КАД, из «Петролеспорта» – на ЗСД. Оба терминала давно уже загружены не целиком, но конкретизировать незагруженность в цифрах «Фонтанке» не удалось: в «Фениксе» и в Global Ports (владелец «Петролеспорта») соответствующие редакционные запросы проигнорировали.

Логично предположение: появление в «Морском фасаде» даже самого современного грузового пункта пропуска вовсе не означает, что кто-то захочет возить туда грузы. Во-первых, на привычных и удобных существующих терминалах множество неиспользованных возможностей. Во-вторых, маршрут следования растаможенных фур через городскую дорожную сеть на платный ЗСД после 23 часов (ранее выезд грузовиков в город запрещен) – логистика на грани фантастики.

«Это вопрос экономики, мы предложим такие условия, что возить к нам фуры станет выгодно», – уверен Алексей Панфилов.

Коммерческий директор «Таможенного агентства "Континент"» Дмитрий Завгородний:



«Сложно говорить о каком-то ключевом влиянии терминала в «Морском фасаде» на распределении ро-ро-грузов в Северо-Западном регионе. Небольшой процент новый терминал на себя, безусловно, заберет, но в целом существенного влияния на отрасль не окажет. Импортеры стараются доверять проверенным стивидорам. И «Морскому фасаду» еще придется побороться за доверие клиентов. Участники рынка ВЭД очень чувствительны к сервису и качеству оказываемых услуг. Насколько с этим сможет справиться новый терминал – покажет время…»

Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые линии»:

«Расположение контейнерного терминала не самое удачное. Если поблизости не будет предусмотрена стоянка для большегрузов, они станут скапливаться на улицах. Есть риск увеличения автомобильных пробок в районе. Из-за ограничения на въезд грузовиков в город после 23 часов возрастут издержки транспортных компаний в связи с временным разрывом между прибытием груза на терминал и выгрузкой на конечном адресе, а также необходимостью оплачивать проезд по ЗСД…»

Главный редактор информационно-аналитического агентства «ПортНьюс» Надежда Малышева:

«Политика санкций и антисанкций разрушила рынок автопоездов с водителями в импорте. Поэтому паромные линии заходят на терминалы, имеющие железную дорогу. В этой связи открытие ещё одного терминала для обработки грузов на «большой резине» создаст новые возможности для экспедиторов, но не приведёт к переориентации судозаходов ро-ро-линий. Новая инфраструктурная возможность будет положительно воспринята участниками рынка, но сегодня она опережает своё время…»

Директор аналитического центра «Дорн», бывший глава комитета по транспортно-транзитной политике Андрей Карпов:

«Перспективы переориентации накатных грузов от «Феникса» и «Петролеспорта» в «Морской фасад», прямо скажу, неблестящие. У «Феникса» и «Петролеспорта» работают большие профессионалы. С той же Бронки траки бесплатно и сразу уходят на КАД. Плюс транзитное время до Бронки меньше – кораблям не надо идти по подходным каналам до Васильевского острова…»

Анонимно участники рынка говорят об административных рычагах, которыми владеющий «Морским фасадом» Смольный наверняка воспользуется, чтобы переманить накатные грузы из Бронки и «Петролеспорта». Никто, правда, не может объяснить, какими именно должны оказаться тайные возможности городских властей, чтобы принудить к чему-то принадлежащий семье бывшего начальника ФСО Евгения Мурова «Феникс» или один из крупнейших федеральных стивидоров Global Ports, владеющий «Петролеспортом».

Зато анонимные и неанонимные собеседники «Фонтанки» безоговорочно поддерживают планы «Морского фасада» в другом: появление нового терминала приведет к снижению цен, то есть к усилению конкурентоспособности Большого порта Санкт-Петербург в акватории Балтийского моря, что по-любому хорошо.

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»