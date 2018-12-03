Вода из дефектной трубы заливает каток на Октябрьской набережной третий день. Бригада ищет дырку

Дефект на водопроводной трубе в Невском районе Петербурга к вечеру 3 декабря все еще не локализован. Холодная вода течет из трубы с начала зимы.

О том, что аварийная бригада Водоканала не может найти место прорыва на водопроводной трубе возле 74-го дома по Октябрьской набережной, нашему изданию рассказали читатели днем 3 декабря. Как сообщалось накануне, течь дала труба диаметром 200 мм. Произошло это еще 1 декабря, аварийщики выезжали на место, но ремонт поставили в очередь. Сегодня же, как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, работы на месте продолжаются, однако откуда именно течет, пока не ясно.