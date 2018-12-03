Бывший преподаватель СПбГУ заявил, что его уволили из-за неугодной экспертизы по делу об экстремизме. В университете это отрицают

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета «без объяснения причин вычеркнуло из списков преподавателей» Александра Панченко. Именно так рассказал о своем расставании с вузом доктор филологических наук. Он написал об этом на своей странице в Facebook в ночь на 3 декабря.

По словам Панченко, с ним расторгли трудовые отношения в августе 2018 года. Это произошло через несколько месяцев после того, как он выступил экспертом в судебном деле пятидесятнической церкви. Профессор рассказал, что прокуратура просила признать экстремистскими тексты американского проповедника, умершего в середине 1960-х, однако преподаватель СПбГУ не увидел в них ничего незаконного, и это «существенно поколебало позиции обвинения». Детали дела и экспертизы ученый раскрывать не стал, сославшись на то, что суд еще не поставил точку.

Александр Панченко заявил, что в течение 8 лет работы на факультете свободных искусств и наук не получал негативных отзывов от других преподавателей и студентов, поэтому первая причина увольнения, по его мнению, – то самое экспертное заключение.

«Об этом мне говорили и некоторые коллеги, обладающие своими источниками информации в руководстве университета», — пишет он.

В СПбГУ информацию о беспричинном и внезапном увольнении Панченко опровергли.

«Информация о том, что Санкт-Петербургский государственный университет уволил Александра Александровича Панченко в связи с его экспертной деятельностью, не соответствует действительности, – прокомментировали «Фонтанке» в вузе. – Он работал в университете на четверть ставки по совместительству и прекратил трудовые отношения с организацией в июне 2018 года — по истечении срока трудового договора. На тот момент соглашение не продлевалось в связи с отсутствием академической нагрузки. При этом процедура проходила в соответствии с требованиями российского законодательства и не вызывала у господина Панченко каких-либо вопросов».