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03.12.2018 15:25
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Ставшая инвалидом на Олимпиаде-2014 спортсменка просит 55 млн рублей с лечащего врача

Невский суд Петербурга начал рассмотрение иска на 55 млн рублей российской фристайлистки Марии Чаадаевой, получившей тяжелую травму позвоночника на зимних Олимпийских играх в Сочи. Ответчиком выступает ее лечащий врач Евгений Блюм, которому спортсменка доверила свое восстановление и разочаровалась.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 3 декабря судья Ольга Вишневецкая провела собеседование сторон и постаралась понять, с чем связано требование такой суммы. Чаадаева (на Олимпиаде выступала под фамилией Комиссарова) подала к компании Блюма иск о взыскании убытков и компенсации морального вреда по закону о защите прав потребителей. Доктор владеет коммерческой организацией «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитирующих технологий».

Травму Мария получила 15 февраля 2014 года в Сочи. В местной больнице ее прооперировали и поставили диагноз «паралич ног». Через два дня спортсменку перевезли в Германию. Врачи клиники экстренной хирургии и центра травматологии согласились с российскими коллегами: современный уровень медицины не позволяет поднять на ноги больных с такими повреждениями, и Марии придется жить в инвалидной коляске.

Через знакомых с Чаадаевой познакомился Евгений Блюм. Он обследовал пациентку в своей клинике в испанской Марбелье и, судя по иску, сообщил, что спинальные функции можно восстановить. Месяц лечения по методике Блюма стоил 2,3 млн рублей. Мария провела у него 22 месяца, с мая 2014-го по февраль 2016 года. Стоимость курса составила 51 млн рублей.

Как уточнила в суде представитель Чаадаева, документальных подтверждений оплаты всей суммы нет, так как часть лечения якобы оплачивалась наличными. Представитель Блюма не отрицал получение 23 млн рублей за курс реабилитации, но услугу доктор считает оказанной, так как очевидный прогресс будто бы наступил.

«Марии не давались гарантии восстановления двигательных функций, давался лишь оптимистичный прогноз», – уточнил юрист Денис Ионов.

Чаадаева также просит взыскать с клиники Блюма 5 млн рублей компенсации морального вреда. Она считает себя обманутой и перенесшей в связи с этим обманом нравственные страдания.

Первое заседание по существу назначено на 25 декабря, в суде планируются выступления Чаадаевой и Блюма.

 

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