НАТО усилит присутствие в Черном море
Генеральный секретарь Североатлантического альянса подтвердил ввод кораблей в Черное море, однако уклонился от ответа на вопрос о возможности захода кораблей НАТО в Азовское море.
НАТО увеличит количество дней, когда корабли альянса будут находиться в Черном море. В регионе также будет усилено патрулирование воздушного пространства. Об этом в ходе пресс-конференции 3 ноября заявил Йенс Столтенберг.
«Мы пристально следим за ситуацией в Черном море в свете того, что мы видим в последние дни», – подчеркнул генсек НАТО.
На вопрос о том, зайдут ли корабли альянса в Азовское море, Столтенберг не ответил.
Это не первый раз, когда генсек военного блока комментирует конфликт в Керченском проливе. «Продолжающаяся российская милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы независимости Украины. А также это подрывает стабильность региона», – заявил Столтенберг на пресс-конференции в конце ноября.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что натовские корабли войдут в Черное море после конфликта в Керченском проливе. Он заявил, что альянс якобы может оказать поддержку украинской стороне.
Справка:
25 ноября пограничный патруль ФСБ России задержал два украинских корабля и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В ходе задержания российские корабли применили оружие, а один из кораблей береговой охраны совершил навал на украинский буксир. В результате пострадали несколько украинских моряков. Экипажи перехваченных украинских кораблей были задержаны и доставлены на территорию России, плавсредства отбуксировали в российские порты. Украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границ РФ.