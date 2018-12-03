НАТО усилит присутствие в Черном море

Генеральный секретарь Североатлантического альянса подтвердил ввод кораблей в Черное море, однако уклонился от ответа на вопрос о возможности захода кораблей НАТО в Азовское море.

НАТО увеличит количество дней, когда корабли альянса будут находиться в Черном море. В регионе также будет усилено патрулирование воздушного пространства. Об этом в ходе пресс-конференции 3 ноября заявил Йенс Столтенберг.

«Мы пристально следим за ситуацией в Черном море в свете того, что мы видим в последние дни», – подчеркнул генсек НАТО.

На вопрос о том, зайдут ли корабли альянса в Азовское море, Столтенберг не ответил.

Это не первый раз, когда генсек военного блока комментирует конфликт в Керченском проливе. «Продолжающаяся российская милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей создает дополнительные угрозы независимости Украины. А также это подрывает стабильность региона», – заявил Столтенберг на пресс-конференции в конце ноября.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что натовские корабли войдут в Черное море после конфликта в Керченском проливе. Он заявил, что альянс якобы может оказать поддержку украинской стороне.