10 депутатов Петербурга попросили Александра Беглова отменить передачу Исаакиевского собора РПЦ

10 депутатов Законодательного собрания Санки-Петербурга обратились к врио губернатора с просьбой отменить распоряжение КИО о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. В пятницу там должны освятить переданный церкви придел.

Как сообщают сами депутаты, подписи под письмом Александру Беглову поставили Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Алексей Ковалев, Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

В тексте парламентарии ссылаются на октябрьское письмо главы КИО вице-губернатора Михаила Мокрецова. В нем чиновник называет утратившим актуальность исполнение пунктов 1 и 2 распоряжения комитета от декабря 2016 года. Между тем пункт 1 предписывает «определить возможность изъятия» здания из оперативного управления Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», а пункт 2 – представить сведения о составе и свойствах музейных предметов и музейных коллекций.

2 декабря противники передачи придела святой Екатерины в Исаакиевском соборе провели флешмоб «Очередь в музей», в котором приняли участие около 40 человек. Ранее после обращения настоятеля собора протоиерея Алексия Исаева Смольный объявил о передаче Екатерининского придела для церковных служб. Свое решение власти объяснили нехваткой места для проведения богослужений. Митрополит Варсонофий анонсировал освящение придела, для чего потребовал демонтировать часть реставрационных лесов в этой части собора.